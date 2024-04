Prima Il Serricciolo nella tana dell’Atletico Lucca. Ruffini: "Lotteremo con il coltello tra i denti"

Trasferta complicata per il Serricciolo che nella 28ª giornata del campionato di Prima Categoria sarà ospite dell’Atletico Lucca. Una sfida, quella in programma oggi pomeriggio con fischio d’inizio alle 16, che vedrà affrontarsi due formazioni che finora hanno avuto un cammino un po’ diverso. I padroni di casa, attualmente quinti con 46 punti all’attivo, proveranno a fare il salto di qualità e a superare in classifica Folgor Marlia e Forte dei Marmi nella speranza di assicurarsi un posto nei play-off.

Anche i gialloblù saranno a caccia di punti pesanti, ma per ben altro motivo. La salvezza matematica non è, infatti, ancora arrivata e proprio per questo sarà fondamentale per i galletti uscire dallo stadio “Henderson“ almeno con un pareggio, cercando di ripetere la bella prestazione dell’andata in cui con un netto 4-1 riuscirono a superare gli avversari.

Purtroppo siamo reduci da una domenica negativa sul piano dei risultati – dichiara il ds dei lunigianesi Ruffini – anche se sul piano del gioco non abbiamo demeritato. Oggi affronteremo una squadra giovane, ma strutturata molto bene così come dimostra anche la classifica. Per noi sarà molto difficile riuscire a raccogliere dei punti, ma visto che il nostro l’obiettivo non è ancora stato raggiunto sicuramente lotteremofino all’ultimo, sperando che arrivino buone notizie dagli altri campi. Recuperiamo Cantoni,che rientrerà dalla squalifica, ma non sarà disponibileForfori. Sono comunque certo che mister Borghetti saprà schierare una formazione capace di dare le giuste garanzie". Il delicato incontro sarà diretto dal Guidotti della sezione di Pisa.

Ilaria Gallione