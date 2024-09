Prima, l’Argentario ha preso il portiere Luigi Palmieri

L’Argentario ha un nuovo portiere di grande spessore. La società di Porto Santo Stefano, che parteciperà al prossimo torneo di Prima categoria, ha preso a difendere i propri pali Luigi Palmieri, estremo difensore del 1996 che vanta un passato tra serie D ed Eccellenza. Dopo le esperienze con Grosseto e Gavorrano per lui c’era stata una parentesi in Liguria, ora il ritorno in Maremma. Il presidente dell’Argentario Andrea Schiano ha fatto un vero colpo, con un estremo difensore di altra categoria. Confermato mister Riccardo Berni alla guida della prima squadra, affiancato dal nuovo vice Alessandro Milani. Per mister Berni nuovo incarico anche come responsabile del settore giovanile argentarino.

In casa Manciano, che milita in Seconda, invece c’è la volontà di tornare a giocare la Prima categoria. Dopo la retrocessione in Seconda dello scorso anno, il team biancorosso proverà a risalire nella categoria che gli compete. Il direttore sportivo Davide Renacci ha confermato Gabriele Maggio alla guida della prima squadra. Sono stati confermati i giocatori che facevano parte dello zoccolo duro dell’anno scorso e sono stati presi: Alessio Mecucci dal Castell’Azzara, Giordano D’Errico dal Dopolavoro Football Club Civitavecchia, Giordano Mojoli dall’Atletico Santa Marinella, Fabio Bisozzi dall’Orbetello, Simone Bartolini dallo Scansano.