Prima Marola, Brugnato e Bolanese agli spareggi

Si chiude il girone E di Prima categoria. La capolista Follo, già vincitrice del campionato, perde 2-1 col Brugnato che finisce così ad una sola lunghezza. Follesi in vantaggio al 50’ con Elhdiy che realizza dopo aver rubato palla. Brugnatesi che ribaltano con le reti al 60’ di Michelangelo Ferrari di testa e al 65’ con un tiro di Gavini deviato da un avversario. Arriva ad un punto dal Follo anche il Marolacquasanta che batte 4-2 al Tanca l’Amegliese Iron Fox. Marolini in gol al 25’ con Castellanotti, al 41’ con Parra, 54’ con Porqueddu e al 72’ con Odone. Amegliesi a segno all’82’ e al 90’ con due rigori di Masini. Marola secondo avendo gli scontri diretti a favore rispetto al Brugnato. Per il solito motivo la Bolanese arriva quarta rispetto al Segesta arrivato a pari punti. Giallorossi di Paolo Trivelloni che si impongono 1-0 nel derby del Comune di Bolano all’Incerti con il Ceparana condannandolo alla retrocessione. Il gol vincente al 34’ di Maggiari che sfrutta un bel lancio di Carta. Segesta che invece pareggia 2-2 con il Casarza Ligure. Sestresi in gol con Rizzo e Baroni. Casarzesi a segno con Zolla e Zhollanji. Il Colli Ortonovo raggiunge la salvezza travolgendo 7-2 il fanalino di coda Vezzano. Le reti ortonovesi sono due doppiette di Musetti e Mancuso e le altre di Palagi, Vacchino e Casti. Vezzanesi in gol con Parma e Salku. Salvezza che raggiunge anche l’Arcola Garibaldina con una prodigiosa rimonta nel finale a Falconara che gli consente di battere 3-2 la Santerenzina, in doppio vantaggio all’8’ con Angeli e al 15’ con Cattabiani. Arcolani che ribaltano il risultato grazie ad una doppietta al 61’ e al 78’ di Stefanini e al 96’ con il gol salvezza di Gabriele Manfredi. L’importante successo consente all’equipe di Pier Giorgio Bonati di staccare il Ceparana di sei punti, decisivo per non disputare i play-out. Vittoria esterna in rimonta per 3-1 della Castelnovese sul Riccò Le Rondini. Riccolesi in vantaggio al 48’ con Tedesco che segna in tap-in su precedente tiro di Simoni. Al 57’ pareggia Bosinco con un tiro dal limite. Al 60’ il 2-1 ospite di Morina su azione personale. Al 93’ il tris dell’ex Volpi che riprende una respinta del portiere su precedente tiro di Morina.

Domenica prossima si terranno i play-off con i seguenti abbinamenti Marolacquasanta-Segesta e Brugnato-Bolanese.

P.G.