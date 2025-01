Prima Mulazzo fiducioso. Nel mirino il Romagnano

La nostra principale curiosità, in attesa dei verdetti della 17ª giornata – chiama in causa i turni precedenti. Se i due indizi messi in visione dal Mulazzo sul campo dell’ex capofila Capannori domenica scorsa, allora è d’obbligo invocare il terzo per avere una prova dopo l’arrivo sulla panchina di Leccese. Le premesse ci sono tutte, soprattutto dopo gli inserimenti di Bartolozzi, Tonelli, Mussi e il giovane Alessandro Bernieri. A questi va aggiunto il recupero di capitan Rossi.

Torniamo alla gara tra Mulazzo e Romagnano. Dopo aver dato un’occhiata ai numeri della squadra di Moriani possiamo pensare che a Leccese possa bastare un punto? Sarebbe la fine perché per tirarsi fuori da una situazione precaria corre l’obbligo di rimpolpare la classifica.

Lo chiamano giustamente derby, non sentito come Mulazzo-Serricciolo, ma lo scenario che si prospetta non lascia spazio a troppe chiacchiere. I rossoblù devono unicamente badare a fare punti, lasciando da parte il bel gioco, se vogliono iniziare a dare un senso a questa stagione. "Domani affrontiamo una squadra ostica – sostiene il tecnico del Mulazzo Leccese – che vanta il miglior attacco del girone. Dovremo fare una gara attenta soprattutto in fase difensiva e con la massima concentrazione. In settimana durante agli allenamenti sto chiedendo tanto ai ragazzi che stanno lavorando con intensità e professionalità. Ho fiducia in loro. Stiamo recuperando anche alcuni giocatori da infortuni ed influenze".

Sulla probabile formazione il tecnico rossoblù non si sbilancia. Recuperati Faconti e Rossi, non disponibili Bortolasi e Luccini. Questa la probabile formazione: Bartolozzi, Bernieri Francesco, Tonelli, Mussi, Manenti, Bellotti, Filippi, Cham, D’Angelo, Capo, Occhipinti.