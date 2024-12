Prima, Seconda e Terza categoria Il programma. Torrelaghese al Marco Polo. Oggi c’è Lido-Stiava

Domani in campo nell’ultima giornata del 2024 e del girone d’andata sia in Prima che in Seconda categoria. Mentre la Terza gioca oggi e poi con due posticipi del lunedì sera.

Prima categoria. La capolista Capezzano (in vetta a pari punti col Montignoso) è di scena a Pieve Fosciana dove fischia Daniele Frediani di Pisa. Torrelaghese invece in casa coi Diavoli Neri Gorfigliano (arbitra Amir Muley Yussef Fracasso di Pisa): da questa domenica e per le sue prossime 4 gare interne il team gialloviola giocherà sul sintetico del Marco Polo Sports Center e non più al campo “Martini”, dove poi tornerà subito dopo il rifacimento del manto erboso per la Viareggio Cup 2025.

Seconda categoria. Dopo lo 0-0 nel derbyssimo in collina, il Massarosa riceve il Ricortola (dirige Leonardo Macelloni di Pontedera) mentre il Corsanico ha la tosta trasferta con la Villafranchese (designato Valerio Schettini di Pisa).

Terza categoria. Nel girone B di Lucca oggi alle 14.30 spicca il derby Lido-Stiava al “Benelli“. E a “Le Colline“ c’è Bargecchia-Galleno. Nel girone apuano oggi in via Versilia il derby è Sporting Forte-Montagna. E poi c’è Retignano-Podenzana. Lunedì sera Cinquale-SalaVetitiaSeravezza e San Marco Luni-Sporting Marina.