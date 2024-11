Prima volta titolare e vittoria ad Avezzano. Fermana, successo Perri: "L’abbiamo portata a casa»

Un po’ a sorpresa, se vogliamo, ha fatto domenica il suo esordio in D con la maglia della Fermana ed è risultata una mossa decisamente azzeccata. Daniel Perri, estremo difensore classe 2005, ha timbrato con un cleen sheet e i tre punti il suo esordio da titolare in quarta serie. Cresciuto nel Real Eagles Virtus Pagliare (dove esordì giovanissimo in Prima Categoria) due anni fa il passaggio all’Ancona in Primavera 2 e in estate l’arrivo alla Fermana. Finora sempre da vice Di Stasio ma mister Bolzan lo ha lanciato in campo ad Avezzano anche per avere un over in più di movimento. Ma lui non si è scomposto affatto. "Ero tranquillissimo perché la serenità me l’hanno data compagni e mister – ha sottolineato ospite a Lunediretta su Tv Centro Marche – alla mia prima in D. Abbiamo reagito bene con la squadra anche all’inferiorità numerica rimanendo molto uniti. Abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto e l’abbiamo portata a casa. Ci è andato a favore un episodio nel finale, a noi serviva proprio quello. A livello emotivo nel gruppo siamo sereni, sapevamo che la gara potevamo portarla a casa perché non meritiamo l’ultimo posto in classifica. E’ stata una gara disputata con grande coraggio, questo ci mancava da un po’ di tempo. Andare avanti e giocarcela con serenità e grande sorriso: abbiamo ritrovato questo ed è molto importante".

Terzo sigillo esterno, ancora nessuno al Recchioni: una statistica che ha bisogno di essere aggiornata anche se il supporto del popolo gialloblù è sempre presente anche fuori. "I tifosi sono tantissimi in casa ma ci sostengono anche fuori. Ci danno un aiuto importantissimo. In casa ci dobbiamo assolutamente sbloccare come è stato giustamente detto perché diventa fondamentale per la stagione". E domenica arriva un match fondamentale che è anche uno scontro diretto, occasione propizia per centrare quel successo. "Con il Termoli è una gara importante, un’occasione giusta per salire in classifica. Lavoriamo duramente in settimana, come abbiamo fatto nelle ultime settimane anche se sono arrivati al massimo dei pareggi, ma ce la possiamo giocare tranquillamente". Perri che potrebbe trovare spazio anche domenica prossima in casa con il Termoli nel 4-3-3 che è tornato riferimento solido per Bolzan anche se possibile che ci sarà spazio anche per l’altro 2005 Sardo dal primo minuto, con Mavromatis che ritroverà una maglia da titolare dopo il turno di riposo forzato domenica scorsa.

Roberto Cruciani