Primavera 1 femminile. L’Academy fa saltare il banco negli ultimi minuti con l’Arezzo

Pur avendo dovuto rinunciare forzatamente all’obiettivo salvezza, le ragazze della Primavera della San Marino Academy non hanno tirato i remi in barca. Anzi, nel recupero della 18° giornata di campionato è arrivato per loro il secondo successo stagionale, esattamente un girone dopo il primo. In casa dell’Arezzo, è stato un gol all’ultimissimo secondo a far saltare il banco e a consegnare i tre punti al gruppo allenato da Filippo Zaghini. E

biancazzurro è stato anche il primo vantaggio: il tap-in di Valentina Sardo vale l’1-0 quando sono passati pochi minuti dal fischio d’inizio. L’Arezzo pareggia al tramonto di frazione con Fragnito, stabilendo un 1-1 che resiste immutato fino agli ultimissimi istanti di gara. Qui Lisa Stoico, lanciata in campo aperto da Sardo subito dopo una paratona di Basile, vince l’uno contro uno con il portiere locale e regala al gruppo biancazzurro il

colpo che vale il primo successo ‘sul campo’ (in precedenza era arrivato un 3-0 a tavolino contro la Samp), utile per il morale ma anche per consolidare l’11ª posizione. Nel fine settimana il campionato Primavera sarà in sosta, come quello di B.