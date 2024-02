Primavera 1. La Juventus a Domagnano fa malissimo alle biancazzurre

Nel campionato Primavera 1, la Juventus passa d’autorità a Domagnano, in casa della San Marino Academy, sfruttando la vena particolarmente ispirata di Ginevra Moretti, autrice di quattro delle sei marcature bianconere. Il vantaggio però è di Gallina, che va in gol poco oltre la mezz’ora realizzando un facile tap-in sottoporta. Fino a quel momento le occasioni migliori della gara erano state della San Marino Academy. Ma non è bastato perché nel finale ci mettono la firma anche Copelli. San Marino Academy: Gallesio (46’ Basile), Spataro, Benedettini (72’ Saruba), Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (62’ Falvo), Sardo, D’Angelo (72’ Terenzi), Cuciniello (62’ Bruciaferri). A disp.: Giannotti, Gianni, Ceppari, Penta. All.: Zaghini.

Primavera 1. Girone 1 (16ª giornata): Lazio-Parma 2-3, Arezzo-Milan 0-3, Fiorentina-Inter 0-3, Roma-Sassuolo 1-3, Sampdoria-Hellas Verona 2-0, San Marino Academy-Juventus 0-6.

Classifica: Roma 36; Inter, Juventus 34; Milan, Sassuolo 31; Parma 29; Fiorentina 23; Arezzo 18; Sampdoria, Hellas Verona 17; San Marino Academy 5; Lazio 1.