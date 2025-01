Primavera 2. Le titane ne fanno 20 e salgono al terzo posto

Non si ferma la risalita della Primavera della San Marino Academy. Le titane si impongono sul fanalino Vis Mediterranea e, approfittando anche della caduta del Cesena con la Lazio, accorciano ulteriormente le distanze dalle posizioni più nobili della classifica. La pratica Vis è sbrigata in maniera estremamente agevole, complici le difficoltà numeriche delle ragazze campane, che scendono in campo in sole nove unità. Finisce complessivamente 20-0, con marcature multiple per Terenzi (doppietta), Iorio (pokerissimo), De Marsico (doppietta), Spataro (tripletta) e Benatti (poker), singole

per Primavera, Yazici, Fabbri e Oliveri.

Primavera 2. Girone B (12ª giornata): Lazio-Cesena 4-1, San Marino Academy-Vis Mediterranea 20-0, Ternana-Bologna 0-1. A riposo la Res Roma.

Classifica: Cesena, Lazio 21; San Marino Academy 17; Bologna 16; Res Roma 14; Ternana 11; Vis Mediterranea 0.