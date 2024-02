Primavera 3. I ragazzi di Brocchini in campo al ’Neri’. C’è il Fiorenzuola

Non si vuole fermare la Primavera 3 del Rimini che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) torna sul sintetico del ’Romeo Neri’ per affrontare il Fiorenzuola. I biancorossi di mister Brocchini sono reduci dal successo sul campo della Carrarese fanalino di coda e ora si troveranno faccia a faccia con una diretta concorrente considerando che gli emiliani, sin qui, hanno messo in tasca soltanto due punti in meno rispetto ai romagnoli, appena saliti a quota 22.

Primavera 3. Girone A (20ª giornata): Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli, Olbia-Lucchese, Pergolettese-Modena, Pro Patria-Pro Sesto, Rimini-Fiorenzuola, Triestina-Lecco. A riposo la Carrarese. Classifica: Modena 44; Pergolettese 36; Pro Sesto 35; Triestina 30; Pro Vercelli 28; Rimini 22; Olbia, Arzignano Valchiampo 21; Pro Patria, Fiorenzuola 20; Lecco 17; Lucchese 12; Carrarese 9.