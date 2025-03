Primavera 4. L’Academy cade con il Carpi e torna all’ultimo posto

La Primavera 4 della San Marino Academy non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta a spese dell’Union Clodiense, che anzi, vincendo con il Sestri Levante, riaggancia immediatamente i ragazzi di Cancelli in classifica. Questi ultimi pagano un solo gol subito in casa del Carpi, quarta forza del girone: quello che segna Mazzoni all’alba del secondo tempo. San Marino Academy: A. Casadei, Zafferani, Mularoni (87’ Forcellini), M. Casadei, Medri, Valentini (87’ Marani), Bugli (75’ Protti), Cervellini (87’ Valentini), Marfella, Righi, Ricci (63’ Della Balda). A disposizione: J. Casadei, Cenci. Allenatore: Nicola Cancelli.

Primavera 4. Girone A (20ª giornata): Alcione-Giana Erminio 2-2, Carpi-San Marino Academy 1-0, Legnago-Novara 1-1, Trento-Pontedera 3-3, Union Clodiense-Sestri Levante 2-0. A riposo il Caldiero Terme.

Classifica: Alcione Milano 36; Pontedera 34; Novara 33; Carpi 26; Legnago, Giana Erminio 25; Trento, Caldiero Terme 24; Sestri Levante 17; San Marino Academy, Clodiense 14.