Primavera. La Lega svela il calendario. Dopo la sosta il Milan di Camarda

Svelato dalla Lega Serie A anche il programma delle prossime quattro giornate del campionato Primavera 1, dalla quarta alla settima, con l’Empoli che giocherà due partite in casa ed altrettante in trasferta (tutte visibili in diretta sui canali di Sportitalia). Dopo la sosta di questo weekend per gli impegni delle Nazionali, la squadra di mister Alessandro Birindelli (nella foto di Empoli Fc) sarà subito chiamata ad una trasferta decisamente complicata sul campo del Milan di Camarda. Fischio d’inizio alle 11 di sabato 14 settembre. La settimana successiva, invece, gli azzurrini torneranno in campo domenica 22 alle 15 sul terreno di gioco del Centro Sportivo di Petroio a Vinci per ospitare l’Hellas Verona. Domenica 29 settembre, nel giorno del derby casalingo contro la Fiorentina per la prima squadra, la Primavera sarà invece di scena alle 13 a Cagliari mentre il primo impegno di ottobre è datato venerdì 4 alle 16.30 contro il Torino di nuovo al Centro Sportivo di Petroio. Quattro sfide in cui la Primavera azzurra andrà a caccia della prima vittoria stagionale visti i due pareggi ottenuti fin qui contro Sampdoria e Lecce (entrambi per 1-1) oltre alla sconfitta di misura all’esordio contro la Lazio (0-1 in casa). Dopo tre giornate l’Empoli è terzultimo in zona retrocessione con sole due lunghezze di vantaggio su Cesena e Udinese. E fatta eccezione per la prima sfida contro il Milan, sulla carta proibitiva, negli incroci con Verona, Cagliari e Torino la squadra di Birindelli ha tutte le carte in regola per potersi sbloccare.