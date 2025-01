Primavera. Oggi doppio big match per Milan e Inter contro Lazio (in casa) e Juve (a Torino)

Inizio d’anno ostico per Milan e Inter protagoniste oggi di un doppio big match. I baby rossoneri ospitano la Lazio alle 11 per dare continuità alle due vittorie consecutive di fine 2024, che hanno proiettato gli uomini di Guidi al terzo posto. I giovani nerazzurri (un solo punto nelle ultime due uscite), sono impegnati alle 13, a Torino, contro una Juventus in netta ripresa. Un derby d’Italia che mette in palio preziosi punti per la zona playoff. Alle 15 Atalanta di scena a Bologna. A.S.