Primi verdetti stagionali. Il Real Forte è campione

Il Real Forte Querceta è il campione, con due giornate di anticipo, del campionato Juniores Provinciale girone Massa-Carrara. Decisivo il 4-2, in trasferta, rifilato al Tirrenia per mettere in ghiaccio un campionato guidato sempre, o quasi, in testa. Decisive le reti di Cappè, di Amato e la bella doppietta di Benassi, per concretizzare la promessa fatta d inizio stagione dell’allenatore Daniele Maiolani: "Abbiamo costruito la squadra ripartendo da zero, su imput del presidente Mussi, con il direttore Parducci, ma non ci siamo mai nascosti. Dichiarai che avremo lottato per la vittoria del campionato. Una promessa fatta a me stesso e ai ragazzi. Sono stato di parola. Il prossimo anno, dopo tanti anni nel campionato Nazionale, in cui la società ha anche trionfato, torneremo almeno a disputare un campionato Regionale".

Male, invece le altre due versiliesi del girone. Il Massarosa cade 5-0 a Romagnano. "Partita strana, in cui abbiamo fallito almeno 7-8 occasioni da rete". Non non va meglio allo Stiava, sconfitto 7-3 dal Montignoso. Vana la doppietta di Bertaccini, così come l’acuto di Ndoka.

Classifica: Real Forte Querceta 60; Montignoso 53; Carrarese Giovani 52; Massese 50; Don Bosco F. 47; Serricciolo 38; Massarosa e Romagnano 37; Tirrenia 33; Villafranchese 29; Atletico Carrara 20; Ricortola 16; San Lazzaro Lunigiana 11; Stiava 9.

Sergio Iacopetti