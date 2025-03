Primo tempo buttato via. Seravezza, reazione tardiva

Seravezza Pozzi

2

livorno

4

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Mosti (61’ Coly), Paolieri, Greco, Benedetti, Bellini (68’ Lepri), Turrini (61’Stabile), Menghi (83’ Accorsini), Bocci (46’ Sava), Bedini, Sanzone. All. Brando.

LIVORNO: Cardelli, Risaliti, Dionisi (58’ Luci), Russo, Malva (81’ Marinari), Calvosa (76’ Bacciardi), Bellini, Brenna, Hamlili (76’ Siniega), D’Ancona, Bonassi (89’ Borri). All. Indiani.

Arbitro: Ammanati di Firenze-assistenti Gasparini di Macerata e Monaco di Sala Consilina.

Reti: 12’ Dionisi, 21’ Russo, 31’ D’Ancona, 60’ Russo, 69’ Sava, 83’ Lepri.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Dionisi, Menghi.

POZZI – Il Seravezza gioca un brutto primo tempo, intriso di sbavature difensive contro il Livorno, tant’è che va al riposo addirittura sul 3-0 per gli ospiti. L’errore anche questo marchiano in occasione del 4-0 ha irrimediabilmente compromesso la minima speranza di recupero. Si spiega in questo modo una sconfitta per 4-2 che si stava facendo pesante. Bella la reazione nel secondo tempo, in cui il Seravezza ha macinato gioco, il che aumenta il rammarico per una gara che poteva riservare maggiori soddisfazioni.

Gli amaranto studiano bene gli avversari, in fase difensiva la retroguardia si chiude anche con cinque elementi, e poi sono prontissimi nel ripartire ed andare in porta. Nel primo tempo il Livorno trascinato da Russo, il migliore in campo, scende 5-6 volte e sigla tre gol, difficile fare meglio. La gara si incanala subito in favore del Livorno che al 12’ sblocca il risultato: su un traversone dalla destra, Dionisi in mezzo all’area si gira in un fazzoletto e mette dentro a fil di palo. Il Seravezza accusa il colpo, al 21’ i padroni di casa si posizionano male come fuorigioco, e Russo lanciato a rete prima controlla e poi di destro infila sul palo lungo. Al 31’ il Livorno passa ancora: sugli sviluppi di un angolo, la palla finisce a D’Ancona che si inserisce bene ed insacca di piede da due passi. Tutto facile per il Livorno che non sbaglia un colpo.

Nella ripresa i padroni di casa entrano con un altro piglio, e la gara diventa più equilibrata. Il lumicino di speranza lo spegne l’implacabile Russo che al 60’ sfrutta un altro errore della difesa avversaria, entra dentro l’area e sigla il 4-0. Nel finale, bella la reazione di orgoglio del Seravezza che segna al 69’ con Sava ed al 83’ Lepri. Troppo tardi per recuperare una gara in cui il Livorno sostanzialmente non va mai in affanno e che si è chiusa dopo appena mezz’ora. Il Livorno festeggia i tre punti, la parola finale sul campionato ormai è prossima mentre il Seravezza insegue un piazzamento playoff.

Andrea Bazzichi