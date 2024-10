Pro Palazzolo, dopo il danno anche la beffa. Perde col Ciliverghe e si allena alle 8 del mattino

Sul campo è stata la sorpresa della giornata, ma il derby Ciliverghe-Pro Palazzolo ha lasciato conseguenze anche fuori. Il pesante tris al passivo e una sconfitta inattesa per le dimensioni non sono piaciuti alla dirigenza del Palazzolo che, in vista del turno infrasettimanale in programma domani (altro derby con il Crema) ha voluto punire il gruppo convocando tutti per l’allenamento all’ora della colazione, le 8 del mattino.

Evidentemente non era bastata la strigliata nello spogliatoio a fine match del ds Fusari con urla sentite anche all’esterno, quel 3-0 è stata davvero una mazzata tremenda. Già alla fine del primo tempo i padroni di casa erano sul 2-0 grazie alle reti di Orlandi e Mor, poi hanno arrotondato il risultato a inizio ripresa con Mata. Una bella soddisfazione il Ciliverghe, con la conseguente punizione per gli avversari costretti a svegliarsi prestissimo per preparare al meglio le prossime sfide.

R.S.