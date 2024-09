Pro Soccer Lab, i Giovanissimi in ritiro. Tattica, tecnica e anche mental training

Pro Soccer Lab in ritiro con il progetto di mental training. Si è svolto il ritiro precampionato per i Giovanissimi classe 2011 della società castiglionese che da quest’anno faranno un percorso diverso grazie al progetto di mental training condotto dallo psicologo sportivo della società, Alessio Finetti. I ragazzi under 15, insieme ai mister Roberto Picardi, Alessandro Felici e Leonardo Speroni, hanno raggiunto il ritiro di Torniella, dove oltre ad allenarsi e accrescere l’unione del gruppo svolgeranno sedute anche con lo psicologo Finetti basate sulla carta etica e sul regolamento da seguire in campo e fuori e, giorno dopo giorno, completando anche schede di autovalutazione sulla tecnica, sulla parte atletica, su quella mentale, emotiva ma anche sul divertimento e sul fare squadra dentro e fuori dallo spogliatoio. Al gruppo dei Giovanissimi under 15 si sono uniti anche gli Esordienti under 13, categoria 2012, e gli Esordienti under 12, categoria 2013, per sperimentare due giorni di ritiro e di progetto sul mental training.