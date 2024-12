Progetto educativo. Ritorna ‘Forlì Fc nelle scuole’. Viaggio del club nelle elementari

È iniziata la seconda edizione di ‘Forlì Fc nelle scuole’. Un progetto della società realizzato nelle elementari. L’iniziativa punta alla promozione dell’attività motoria e fisica nei ragazzi delle prime tre classi delle scuole di primo grado, attraverso gli strumenti educativi fondamentali in tutte le discipline: il rispetto delle regole, quello per gli avversari e la capacità di far parte di un gruppo squadra.

L’iniziativa ripropone quanto già offerto nella precedente annata scolastica e interesserà nuovi istituti, accrescendo così il numero di giovanissimi ai quali viene offerto tale servizio. Nel valore educativo del progetto puntano anche l’amministrazione comunale di Forlì, che ha patrocinato l’iniziativa, e alcuni partner del club di viale Roma tra cui il negozio sportivo King.

Il progetto si sviluppa in quattro fasi. Si parte dall’insegnamento degli allenatori del settore giovanile biancorosso, che assieme ad alcuni giocatori della prima squadra svolgeranno in ogni classe due ore di educazione fisica e attività motoria e coordinativa legate al calcio. La seconda parte vede i ragazzi impegnati in attività ludiche nelle quali verrà sottolineata l’importanza dell’aggregazione attraverso lo sport. Nella terza fase i ragazzi saranno ospitati sulla tribuna dello stadio Morgagni in occasione di un match interno, mentre nella festa finale, programmata in maggio, gli alunni e i genitori riempiranno i locali e gli spazi dello stadio.

Franco Pardolesi