Progresso-Ravenna, rientra il caso biglietti. Prezzi popolari, 10 euro: esodo a Bologna

"Visti i buoni rapporti di collaborazione tra le due società, vista la probabile grande affluenza di pubblico, e al fine di consentire a tutti i tifosi e sostenitori di entrambe le compagini di partecipare all’evento, il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 10 euro anziché i 15 canonici". Con un ‘colpo di mano’ a sorpresa, il Progresso ha deciso di stoppare in anticipo qualsiasi polemica, concedendo un prezzo ‘popolare’ (o meglio, in linea con categoria e struttura che ospiterà l’evento) per la sfida che il Ravenna dovrà affrontare domani al ‘Biavati’ di Bologna, impianto scelto dal club di Castel Maggiore per l’indisponibilità del proprio stadio ‘Clara Weisz’.

Negli ultimi giorni infatti – dopo che era stata veicolata l’informazione di un prezzo particolarmente esoso (appunto 15 euro) per il match Progresso-Ravenna – il ‘popolo’ giallorosso aveva espresso in diverse forme il proprio disappunto. Del resto, tante volte, in questa stagione (San Marino, ad esempio), come in quelle precedenti in cui il Ravenna ha militato nei campionati dilettantistici, dalla Promozione alla serie D, l’arrivo dei giallorossi, coi propri tifosi al seguito, è stato spesso interpretato come l’occasione per sfruttare la ‘gallina dalle uova d’oro’. L’eventualità di un esodo di 200-300 tifosi giallorossi, intenzionati a raggiungere il quartiere Corticella di Bologna e di incitare la squadra senza entrare al campo sportivo, era una delle ipotesi prese in considerazione dagli stessi supporter.

Il club di via della Lirica si è tuttavia fatto parte diligente nell’informare di questo ‘disagio’ il Progresso. Il sodalizio bolognese, con una nota firmata dal ds Simone Matta, ha comunque tenuto a precisare che "15 euro è la tariffa normalmente applica per le gare interne organizzate in altra sede quando il ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore è impegnato da tornei nazionali e internazionali giovanili, come in questo fine settimana, in cui è in programma il glorioso e storico torneo Tassi.

Tra l’altro, anche la prossima gara interna con la Sammaurese non verrà disputata a Castel Maggiore, ma a Zola Predosa. In quella occasione, il prezzo del biglietto sarà, appunto di 15 euro, ovvero 3 euro in più rispetto alla normale programmazione casalinga, proprio per ammortizzare le spese di affitto del campo".

Tutto è bene quel che finisce bene, ma adesso il Ravenna (in campo) dovrà fare il proprio dovere, avendo in pratica solo un risultato a disposizione, contro un avversario impegnato nella lotta per evitare i playout, e peraltro in buono stato di forma, reduce dalle vittorie contro Victor San Marino e Corticella, e dal ko ‘stretto’ contro la capolista Carpi. Mister Gadda recupera Gobbo dall’influenza, nonché Rrapaj, Marino e Rossi da squalifica. Sono ko Pavesi e Magnanini.