Progresso-Sasso Marconi È subito derby

Si alza il sipario sul campionato di serie D. Dopo i primi due turni di Coppa Italia (che hanno visto uscire di scena tutte e tre le nostre portacolori), oggi, alle 15, si inizierà a fare sul serio, con la prima giornata che metterà in palio punti veri. Per uno strano scherzo del destino, il calendario stilato dalla Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sì che, al debutto, si dovrà subito disputare il derby tra Progresso e Sasso Marconi. Al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Anche perché, pur dovendo ancora iniziare il campionato, sia i rossoblù che i gialloblù andranno alla ricerca della salvezza ed è chiaro che iniziare con il piede giusto rappresenterebbe il modo migliore per approcciare una stagione che si preannuncia lunga e difficile. I padroni di casa guidati da Davide Marchini (che lo scorso anno si è aggiudicato i playoff di Eccellenza con il giovanissimo Granamica) sono finora scesi in campo solo nel turno preliminare di Coppa contro il neopromosso Cittadella guidato dall’ex Francesco Salmi.

Al termine di un match spigoloso e condizionato da alcuni errori arbitrali, a spuntarla è stata la formazione modenese, con Selleri e compagni che hanno approfittato di queste due settimane senza partite ufficiali per preparare nel migliore dei modi il delicato scontro odierno. Una sfida in più l’ha giocata il neopromosso Sasso Marconi che, dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, ha deciso di affidare la panchina a Ivan Pedrelli (che dopo aver appeso le scarpe al chiodo in gialloblù ha guidato nelle ultime due stagioni la Juniores élite). Nel turno preliminare, Geroni e compagni hanno avuto la meglio ai rigori del Tuttocuoio (i tempi regolamentari si erano conclusi con il punteggio di 1-1) mentre domenica scorsa, nel primo turno, il Sasso è stato sconfitto 2-1 sul campo della corazzata toscana Follonica Gavorrano.

Archiviato il pre-campionato, da oggi si inizierà a fare sul serio. Tutti a caccia dei tre punti che, come è noto, quando si disputa uno scontro diretto assumono spesso un doppio valore. Difficile fare pronostici anche perché entrambe le squadre non faranno calcoli per cercare di partire con una vittoria.