Proietto: "Sconfitta troppo netta per la Pianese. Ora pronti a ripartire dalla gara con la Vis Pesaro"

Il ko di Sassari, contro una delle squadre più forti del girone, non ha scalfito le convinzioni di una Pianese che vuole riprendere l’ottimo cammino interrotto in Sardegna. Prima del match di sabato i bianconeri di mister Prosperi erano reduci da cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pari) che li hanno proiettati in zone nobili della graduatoria. Adesso all’orizzonte c’è la sfida (domenica alle 17,30 al Comunale di Piancastagnaio) contro un’altra rivelazione, al pari delle zebrette, del campionato: la Vis Pesaro. I marchigiani di mister Stellone lo scorso anno si sono salvati all’ultimo istante dei playout ma quest’anno sono partiti col piede giusto come dimostrano i 22 punti e il settimo posto. In più i biancorossi sono reduci dal successo contro la capolista Pescara che domenica nelle Marche ha conosciuto il primo stop. Motivo in più per preparare la sfida al meglio per Simeoni e compagni che ieri hanno ripreso la preparazione dopo due giorni e mezzo di riposo dopo un intenso tour de force. "Si è creato un bel clima – le parole del mediano bianconero Francesco Proietto (foto) a TeleIdea – e il giusto entusiasmo per questa nostra avventura in serie C iniziata col piglio giusto". Proietto parla poi dell’ultimo passo falso, sicuramente meno evidente del passivo finale. "Peccato per il 3-0 subito sabato scorso a Sassari, a mio avviso un punteggio troppo netto e severo per quello che invece si è visto in campo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione consapevoli che non si possono concedere distrazioni – rimarca l’ex Orvietana alla seconda stagione sul monte Amiata –. I primi due gol sono arrivati da palla inattiva mentre la rete finale è giunta per una disattenzione a partita ormai compromessa". A Sassari forse la squadra ha badato più alla fase difensiva. "Cerchiamo sempre di adattarci all’avversario senza però perdere la nostra identità e la voglia di pressare per essere sempre propositivi – la conclusione –. Ogni gara è diversa". Contro la Vis Pesaro torna a disposizione il difensore centrale Polidori che dovrebbe essere titolare insieme a Pacciardi e uno tra Chesti e Indragoli. Da valutare le condizioni della mezzala ghanese Odjer.

Guido De Leo