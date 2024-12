Promozione. A Montagnano torna Giusti

Andrea Laurenzi non è più l’allenatore del Montagnano. La notizia era nell’aria soprattutto dopo il passo falso dei torelli del presidente Menchetti in casa contro il Pienza e una classifica che vede il Montagnano lontano 8 punti dal primo posto utile in chiave playoff. Da qui la decisione di cambiare rotta e dare una scossa all’ambiente. Via Laurenzi, arrivato un anno fa per arrivare ad una salvezza poi raggiunta. Al suo posto un ritorno: arriva Luca Giusti, ex tecnico del Subbiano, con trascorsi anche sulla panchina della Sansovino e dell’Alberoro. Per Giusti come detto un ritorno dato che nella stagione 2016-2017 aveva già allenato a Montagnano. Domenica prossima il debutto casalingo contro il Luco che all’andata venne superato dai torelli sul campo per 4-1 salvo poi cadere in virtù del verdetto del giudice sportivo per 3-0 in favore dei prossimi ospiti.