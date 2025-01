Promozione. A San Pietro in Vincoli il match clou di giornata

Si giocano domani, alle 14.30, le gare della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione. La seconda parte della stagione inizia subito con un ‘tour de force’ di 3 gare in 8 giorni, visto che mercoledì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale.

Frugesport-Cervia United. La fine del girone di andata ha lasciato un po’ di amaro in bocca al Cervia United, uscito con un pesante ko (3-0) dallo scontro diretto col Fratta Terme dell’ex Candoli, autore peraltro di una doppietta. Ecco perché i gialloblù – sesti in classifica a quota 28, con 5 lunghezze di ritardo dalla zona playoff – attendono il derby del ‘Mambelli’ per organizzare il rilancio. Da superare c’è però l’ostacolo Frugesport, che sarà anche il fanalino di coda, ma che ha dimostrato a più riprese di non aver tirato i remi in barca nonostante la posizione in classifica. In realtà, alla matricola massese servirebbe rimontare 3 punti alla Stella Rimini per riattivare il meccanismo del playout. All’andata il Cervia United vinse 3-1.

Edelweiss Forlì-Classe. Sul sintetico dell’antistadio Morgagni, i biancorossi cercheranno un successo pieno per cancellare il clamoroso 0-5 casalingo contro il Santarcangelo, con cui è stato chiuso il 2024. Sulla carta, i favori del pronostico restano comunque dalla parte dei ravennati, settimi a quota 27. I forlivesi invece occupano la penultima posizione con 10 punti, ma sono reduci dallo 0-0 casalingo imposto al Diegaro, che è anche il 3° risultato utile consecutivo. Nel match di andata, al Classe fu sufficiente una rete di Andalò per portare i 3 punti.

San Pietro in Vincoli-Fratta Terme. È il match clou di giornata. Lo Spiv, che nell’ultimo turno del 2024 ha imposto lo 0-0 al Misano, ‘sradicandolo’ dalla vetta della graduatoria, ospita infatti la seconda della classe, che ha un ritardo di appena una lunghezza dalla vetta e che ha una serie aperta di 6 vittorie consecutive. Dal canto proprio, la formazione di mister Del Mastio, deve difendere la nona posizione a quota 24. All’andata, un gol di Spadaro condannò lo Spiv al ko.

Riccione-Sparta Castel Bolognese. Sul sintetico di San Giovanni in Marignano, i castellani, al 14° posto con 16 punti, in piena zona playout, dovranno sovvertire il pronostico per fare punti contro una delle candidate alla lotta di vertice. Il Riccione viaggia infatti al 4° posto con 33 punti, a -6 dalla vetta. Nel match di andata, il rigore trasformato da Placci all’inizio del 2° tempo, pareggiò il gol del vantaggio ospite, firmato all’11’ del 1° tempo da Hassler.

Sugli altri campi del girone D: Bakia Cesenatico-Santarcangelo, Forlimpopoli-Stella Rimini, Civitella-Verucchio, Diegaro-Miasano, Savignanese-Bellariva.