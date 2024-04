Promozione: Affrico in fuga, la Sansovino ci crede. Testini non ammette sconti con la Chiantigiana

Quando mancano quattro turni alla fine della regular season l’Affrico cerca il colpaccio. I fiorentini - in casa contro l’Antella alle 15.30 - hanno 10 punti sulla Sansovino di Testini (nella foto) che ospiterà la Chiantigiana con l’obiettivo dei tre punti non solo per tenere vive le speranze di sorpasso in caso di crisi dell’Affrico, ma anche perchè il Grassina è terzo a soli due punti di ritardo e oggi avrà vita dura con un Fiesole risalito fino al quinto posto e che per entrare nei playoff deve annullare la fobice attualmente attiva. Chi invece è sul trenino degli spareggi è il Montagnano di Laurenzi chiamato a confermare i continui passi in avanti con il Montalcino. Per l’Alberoro trasferta insidiosa a Torrenieri mentre il Lucignano per tenere vive le speranze di salvezza deve vincere in casa del Casentino Academy e sperare che il Pienza freni il Torrita in quello che è uno spareggio anticipato. Per il Subbiano di Giusti appuntamento esterno sul rettangolo verde della Settignanese.