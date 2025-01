Promozione Al Lunezia c’è la sfida contro la squadra versiliese. Pontremolese, ripartenza... Forte. Verdi: "Massima concentrazione»

La prima domenica di Promozione del 2025, 17° turno del calendario, passerà al setaccio buoni e cattivi, senza concedere sconti a chicchessia. Ne sono consapevoli anche Pontremolese e Forte dei Marmi, oggi a confronto al ’Lunezia’ per soddisfare la seconda giornata di ritorno. Spesso poi la sosta natalizia provoca brusche oscillazioni di rendimento tra prima e dopo la ’cura’ a base di... calorie. Non dovrebbe essere così per la squadra gestita da Matteo Verdi che ha approfittato del riposo per incrementare le forze energetiche tutte da riversare dalle 14,30 in campo contro la formazione versiliese che ha messo insieme 8 punti nelle ultime 4 gare. Un avversario alla ricerca della continuità di risultati positivi per mantenersi in area playoff raggiunta alla prima giornata di ritorno.

"Sarà interessante vedere come reagiremo alla sosta del campionato – sostiene Verdi – durante la quale abbiamo provveduto a... ripassare la lezione e provato alcune varianti. Non dobbiamo guardare ai loro numeri, il Forte è squadra che lascia poco spazio e poco tempo per ragionare – prosegue – punta sul pressing e soprattutto loro sono bravi nelle ripartenze. Ecco, noi dovremo stare attenti soprattutto a questo loro modo di ripartire. Bisogna essere vigili attenti, pronti a sfruttare l’occasione giusta senza prestare il fianco ai nostri avversari".

"Sono fiducioso delle forze e dell’intelligenza del mio gruppo – conclude Verdi –. Non ci sono discussioni in merito, incontriamo nel momento meno propizio una squadra che come noi è alla ricerca del massimo del risultato. Però sono convinto che in campo si calerà una squadra con la giusta mentalità, disposta nel dare il duecento per cento nel corso dei novanta minuti e passa".

La squadra azzurra recupera Ceciarini e Grasselli, in dubbio la presenza di Scaldarella e del giovane Gazzoli. Per il resto l’undici iniziale dovrebbe poggiare su Cacchioli; Franzoni, Filippi, Vannucci, Miceli; Cucurnia, Pezzoni, Grasselli; Baudi; Mengali, Ceciarini.

Enrico Baldini