Promozione. Al Neri il Castello è senza rivali. Fontanelli stende la Ginestra

CASTELFIORENTINO UNITED

1

GINESTRA

0

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci, Sebastiano, Chiti, Pisaneschi, Mancini, Locci (70’ Zohouli), Bagnoli, Fontanelli, Leoncini (82’ Duranti), Mhilli (82’ Mori). A disp.: Neri, Maltinti, Petri, Fè, Reale, Boye. All.: Bartalucci.

GINESTRA: Parrini, Parrino, Maggiorelli, Potogu, Iovino (77’ Vettori), Melaccio, Checcucci (46’ Esposito), Giannelli (61’ Vargas), Mannini, Mazzuoli (90’ Lombardi), Rizzo T. (46’ Bagni). A disp.: Hila, Ficai, Geri, Musetti. All.: Rizzo M.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Rete: 47’ Fontanelli.

CASTELFIORENTINO – Successo di misura ai danni della Ginestra per il Castelfiorentino United, che continua nella propria marcia trionfale al Neri (quinta vittoria in otto gare con un solo ko davanti al proprio pubblico). Decisivo il gol in avvio di ripresa di Fontanelli (nella foto), al quarto centro stagionale, che poi la squadra di Bartalucci ha difeso con ordine fino al triplice fischio finale. La Ginestra ci ha provato, ma senza costruire grandi occasioni mentre ai padroni di casa è mancato il guizzo per chiuderla. Con questo successo i gialloblu valdelsani scavalcano in classifica proprio la Ginestra e il Colli Marittimi, salendo a 18 punti e portandosi a quattro lunghezze dalla zona play-off.

Si.Ci.