Promozione Al via gli spareggi per salire . La Pontremolese nella tana del Pietrasanta

Nella città del Libro sono in atto le ultime manovre di avvicinamento al primo spareggio promozione. I supporter dell’Azzurra, dopo la conquista dei playoff, sono ritornati a interessarsi della Pontremolese e già ad inizio settimana avevano ripreso a lucidare le loro macchine, pronti a spostare il loro entusiasmo allo stadio comunale “XIX Settembre“ (inizio ore 17) per far sentire tutto il proprio calore.

Una finalina che, se vinta apre le porte alla “bellissima“, in campo neutro, contro la vincente dello spareggio Real Cerretese-Casalguidi. E la squadra? La settimana è andata via senza intoppi. C’erano dei problemi di affaticamento post Settimello ma si va verso il recupero di tutti, ovviamente a parte i lungo degenti Vignozzi, Parmigiani che porteranno “assistenza“ ai compagni dalle tribune dello stadio versiliese.

Giorgio Chelotti ha lavorato con grande cura sulla disposizione tattica ben sapendo che il Pietrasanta dispone di un gruppo che in estate, insieme a quelli di Viareggio, Lampo e Real Cerretese, veniva indicato come uno dei possibili pretendenti alla vittoria. Lavoro sulle fasce, opera non facile contro un avversario che ama costruire le occasioni partendo proprio dalle linee laterali del campo. In mezzo al campo l’allenatore di Monti preferirà l’esperienza di Grasselli alla voglia di spaccare il mondo di Pezzoni, ma c’è da star certi che anche la giovane promessa avrà il suo spazio in questa partita dove non è concessa la benché minima disattenzione.

Un particolare va segnalato. Rispetto al recente passato non si parla di finale, di possibilità di andare avanti. Non si parla insomma di quello che succederà nella sfida (inizio, ore 16) quasi parallela del Palatresi“ tra la Real Cerretese-Casalguidi. Strano per una piazza come Pontremoli abituata a far volare la fantasia con una facilità impressionante. Ma in questo segnale di grande maturità c’è senza dubbio la mano di Chelotti, un tecnico che conosce i segreti e trappole che partite come queste portano dentro. È Chelotti a far volare bassi squadra e tifosi, e lui che è in grado di far spostare il mirino di tutti solo sul vero obiettivo. E visto che l’allenatore pensa solo e soltanto alla Pontremolese, ecco che giocatori e tifosi lo hanno seguito.

Ebal.