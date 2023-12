PROMOZIONE. Alberoro-Sansovino per cuori forti. Domani la sfida tra Bernacchia e Testini

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni ad Alberoro per l’anticipo di campionato in programma domani alle 14,30. Da un lato i padroni di casa dell’Alberoro, guidati da Marco Bernacchia, quarti in classifica con 19 punti. Dall’altra parte ecco la Sansovino di Enrico Testini che di punti ne vanta 18 e insegue il successo per tornare a correre nei piani alti. Già perchè il derby tutto savinese interessa due formazioni che in caso di vittoria potrebbero tornare in zona podio almeno per 24 ore, in attesa poi che la giornata di completi. Tra gli anticipi in calendario c’è anche Casentino Academy-Torrenieri (ore 14,30).