Promozione. Altro passo falso del Faenza, Spiv ne approfitta. Del Duca, secondo ko di fila. Sparta a valanga

Il campionato di Promozione ha mandato agli archivi le gare della quattordicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano solo 3 turni. Il Faenza ha gettato alle ortiche la possibilità di tornare al 3° posto e di scavalcare il Fratta Terme, sconfitto in casa 1-2 nello scontro diretto col Cattolica, 2° della classe. I manfredi non sono andati oltre l’1-1 casalingo contro il Bellariva, restando al 4° posto, sempre in zona playoff, ma insidiati dal San Pietro in Vincoli che ora è a -3. E dire che, dopo un 1° tempo equilibrato, le cose, a inizio, si erano messe subito bene per il Faenza, passato in vantaggio al 6’ con Gjordumi (11° gol stagionale), abile a sfruttare il passaggio filtrante di Pezzi. Fallite alcune opportunità, e in superiorità numerica dal 30’ per l’espulsione di Mularoni, i biancoazzurri hanno incassato il gol del pareggio al 47’ sul contropiede di Vari. Ad approfittare del mezzo passo falso del Faenza è stato dunque il San Pietro in Vincoli che, nel match casalingo contro la Stella Rimini ha fatto bottino pieno grazie alla quinta rete stagionale di Montemaggi, siglata al 38’ del 1° tempo. Giornata da dimenticare per la Del Duca Grama che, a Mercato Saraceno, sul campo della Due Emme, penultima della classe, ha incassato la seconda sconfitta consecutiva. A decidere è stato il gol di Mazzoli al 22’ della ripresa. È andata meglio al Classe, che ha pareggiato 1-1 in casa contro il Forlimpopoli. Tutte le emozioni si sono concentrare nei primissimi minuti. Al vantaggio ospite di Diop al 5’, ha prontamente risposto il 7° gol stagionale di Parisi al 7’. In coda, nulla da fare per il Cotignola che, a San Piero in Bagno, nella tana della capolista, aveva letteralmente una montagna da scalare. Ne è uscito un pesante 5-0 (13’ pt Simone Braccini, 15’ e 32’ Pippi; 4’ st Braccini, 30’ Davide Braccini). Il margine sulla zona retrocessione resta di 6 punti. Il Cervia, ultimo della classe, ha perso in casa 1-3 (di Rakaj la rete gialloblù) contro il Verucchio. Nel girone C il Solarolo ha pareggiato 1-1 a Monte San Pietro (vantaggio dei padroni di casa con Gogliormella al 28’, pareggio ospite di Piancastelli al 25’ della ripresa). Lo Sparta Castelbolognese ha invece infierito 6-1 in trasferta a Bologna sul campo del fanalino di coda Fossolo, che pure era passato in vantaggio con Martino al 5’, prima di subire le doppiette di Battiloro e Strazzari, e le reti di Visani e Pollino.