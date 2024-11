Promozione. Arriva la prima gioia per Bartalucci. Castelfiorentino: vittoria con brivido finale

Castelfiorentino

2

SAN Miniato R.

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci, Sebastiano, Biagi, Pisaneschi, Duranti, Locci (77’ Mori), Bagnoli, Fontanelli (80’ Milanesi), Chiti (77’ Reale), Leoncini. All: Bartalucci

SAN MINIATO ROMAIANO: Morelli, Bettarini, Perrotti, Marconcini (75’ Calvetti), Laniyonu (55’ Nuti), Capocchini, Pacciani, Lenti (77’ Bruchi), Nassi, Borgioli, Giani (77’ Zini).All: Valori

Arbitro: Bragazzi di Carrara

Reti: 42’ rig. Fontanelli; 53’ Bagnoli; 90’ Nuti

CASTELFIORENTINO – Prima vittoria alla guida del Castelfiorentino United per mister Bartalucci. Al Neri, infatti, i gialloblù valdelsani hanno regolato 2-1 il San Miniato Romaiano facendo correre qualche brivido ai propri tifosi soltanto nel finale. Dopo la sconfitta nel precedente stagionale di Coppa Italia e i due ko nelle ultime due gare di campionato i padroni di casa hanno un ottimo approccio alla gara, prendendo in mano fin dalle prime battute le redini del gioco. Il meritato vantaggio arriva solo poco prima dell’intervallo quando Fontanelli trasforma con freddezza un calcio di rigore. Ad indirizzare definitivamente la sfida ci pensa invece in avvio di ripresa Bagnoli, bravo a trafiggere per la seconda volta Morelli. A questo punto il Castelfiorentino United gestisce abbastanza bene il doppio vantaggio, salvo farsi sorprendere quasi allo scadere dal neo entrato Nuti.

Si.Ci.