Promozione. Atletico e Belvedere, gara di altissima quota. Il Massa Valpiana ospita l’Invictasauro

Inizio del 2025 nel girone B di Promozione con due derby maremmani che interesseranno la giornata.

Nel diciassettesimo turno di campionato spicca l’incontro di cartello che si giocherà tra Atletico Maremma e Belvedere Grosseto: seconda contro prima in classifica.

I rossoneri di Giallini sono primi con sei punti di vantaggio proprio sui padroni di casa che oggi hanno però l’occasione di riaprire il torneo. Riflettori puntati quindi sulla sfida di cartello che si prospetta decisiva anche ai fini della classifica, perché in caso di vittoria dell’una o dell’altra squadra partirà un segnale forte anche per tutte le altre compagni del girone.

Le due squadre sono divise da sei punti e per il Belvedere anche un pareggio potrebbe essere un risultato alla fine utile alla causa. Non è così, invece, per l’undici rossoverde allenato da Fabio Lorenzini che punta ad un successo che lo porterebbe a soli tre punti dallla vetta. La gara sarà diretta dall’arbitro Gianluca Noto di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Andrea Venturi e Francesco Renzoni di Arezzo.

La terza in classifica, con 32 punti, è il Massa Valpiana che oggi attende l’Invictasauro, terzultimo con 12 lunghezze. Sfida che sulla carta pende tutta a favore dei massetani, ma i ragazzi di Pedone vanno a caccia di punti preziosi per la salvezza. E poi un derby fa sempre storia a sé.

Il programma: Atletico Maremma-Belvedere Grosseto; Massa Valpiana-Invictasauro.