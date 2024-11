Promozione Avanzano Tarros, Canaletto e Levanto

Giornata da incorniciare per Tarros, Canaletto e Magra Azzurri che fa suo il derby Follo. Passo avanti anche e del Levanto. Ennesimo stop per la Forza e Coraggio e sonora sconfitta per il Don Bosco.

Tarros Sarzanese-Panchina Chiavari 3-1.

Marcatori: 52’ Linale, 61’, 73’, 88’ Petriccioli. Succede tutto nella ripresa. Al 52’ di testa Linale sigla il gol del vantaggio. Al 61’ Petriccioli si procura e realizza il rigore che vale l’1-1 per poi raddoppiare al 73’ e triplicare all’88’.

Forza e Coraggio-Vallescrivia 1-3. Marcatori: 2’ rig, 35’ rig. Compagnone, 64’ Pintus, 90’ Mattioli.

La capolista Vallescrivia è implacabile e la Forza e Coraggio non può far altro che soccombere sotto i suoi colpi.

Beverino-Canaletto 1-3.

Marcatori: 32’ Vanni, 41’ Lunghi, 46’ Roncarà, 64’ Pedaci.

Al 32’ Vanni di testa insacca. Al 35’ la punizione di Lunghi da 30 metri non lascia scampo a Mazzini. Al 46’ Roncarà raddoppia. Al 64’ Pedaci da fuori area fissa l’1-3. Al 73’ i locali colpiscono il palo e al 77’ gli ospiti la traversa.

Magra Azzurri-Follo 2-1.

Marcatori: 8’ Franceschini, 30’, 43’ Giannini.

All’8’ Franceschini riceve palla in area e segna. Al 30’ Giannini pareggia con un leggero tocco che mette fuori causa Benedini per poi perfezionare la rimonta al 43’.

Psm Rapallo-Levanto 0-1.

Marcatori: 25’ Del Vigo

La rete di Del Vigo, siglata al 25’, basta al Levanto per liquidare la pratica Psm Rapallo.

Caperanese-Don Bosco 4-0.

Marcatori: 3’, 59’, 73’ Mosto, 84’ Bouamama.

Al 3’ Mosto a porta vuota sblocca la gara. Al 44’ Agrifogli colpisce la traversa. Al 56’ Conte impegna in un miracolo il portiere locale. Al 59’ Mosto raddoppia e poi sottoporta cala il tris. Al 84’ in ripartenza Bouamama fa poker.

Ilaria Gallione