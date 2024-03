Promozione

Junior Corticella

1

Mesola

3

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Danieli (1’ st Scarpuzza), Mastellari, Querzoli (1’ st Celeste), Campanini, Tedeschi, Sanso, Caputo (30’ st Ferriero), Arbizzani (25’ st Sandri), Broglia, Ganzaroli. A disposizione: Arcamone, Dovesi, Guida, De Franceschi, Rosu. All.: Cavina.

MESOLA: Catalano, Telloli, Perini, Scarpa (7’ st Casette), Pittaluga, Ferrari (30’ st Leonardi), Braghiroli, Marandella, Allegrucci (41’ st Gianella), Mirontsev, Boscolo Anzoletti (36’ st Cimino). A disposizione: Calderoni, Manari, Durante, Cappelli, Malagutti. All.: Salvagno.

Arbitro: Molinari di Bologna.

Reti: 8’ pt Allegrucci (M), 21’ st Perini (M), 22’ st Campanini (J), 24’ st Allegrucci (M).

Note: ammoniti: Tedeschi (J), Celeste (J), Casette (M).

Bel successo esterno del Mesola per 1-3, senza Lucci e Mangolini squalificati e Manari infortunato dell’ultim’ora, sul sintetico del “Biavati”, casa dello Junior Corticella. Castellani già in vantaggio al minuto 8, il gol nasce sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal giovane Ferrari, grande prestazione per il classe 2006, palla in area spizzata per Allegrucci che, di controbalzo, non lascia scampo a Garoia. Una prima frazione di gioco dai ritmi molto bassi, che ha visto comunque il Mesola prevalere sul piano del gioco, anche se di occasioni vere e proprie non se ne sono più viste. Nella ripresa, la partita è sicuramente più vivace, con gli uomini di Salvagno sempre sugli scudi, ed al 21’ arriva la rete del raddoppio, sempre da corner calciato da Ferrari, stavolta è Perini il più lesto a mettere la palla in fondo al sacco. Ma passa un solo minuto e lo Junior Corticella accorcia subito le distanze con un’incornata di Campanini, con la palla che sbatte sul palo prima di varcare completamente la linea di porta. Partita riaperta però per soli due giri d’orologio: Mirontsev fugge sulla sinistra, Perini, arriva in sovrapposizione, riceve palla e mette forte in mezzo per Allegrucci che, di giustezza, infila nuovamente Garoia siglando così la sua doppietta personale. Un risultato che rilancia le ambizioni di play off del Mesola, sempre quinto a pari merito con la Comacchiese, anche se mancano solo sei giornate al termine, non è ancora tutto perduto.