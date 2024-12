Promozione: Belvedere Grosseto, Atletico Maremma e Massa Valpiana in lotta per la vetta

Quattordicesimo turno di Promozione con le tre formazioni di testa che proveranno a mantenere alto il ritmo del proprio motore. Tre squadre nei primi tre posti del girone B e tutte e tre formazioni maremmane.

Se il Belvedere Grosseto, capolista con 32 punti, oggi sembra aver il turno più alla portata, non sarà la stessa cosa invece per l’Atletico Maremma. I primi della classe infatti saranno sul campo della Geotermica, formazione tredicesima in classifica ed in difficoltà, che ha cambiato tecnico di recente. Mister Giallini invece non potrà contare su Costanzo, squalificato, per una trasferta che non sarà semplice.

Dietro, secondo con 30 punti, l’Atletico Maremma avrà il test più duro. Infatti i rossoverdi ospitano il Cerbaia, quarta in classifica, e formazione molto spigolosa. La squadra di Lorenzini inoltre ha giocato in settimana in coppa.

Il Massa Valpiana, terzo con 25 punti, ospita invece il San Miniato, terzultima in classifica con 10 punti, per una vittoria che parrebbe alla portata. Vittoria che farebbe comodo anche all’Invictasauro, penultima con 9 punti, che sarà di scena a Piombino.

Il programma: Atletico Maremma-Cerbaia, Atletico Piombino-Invictasauro, Geotermica-Belvedere Grosseto, Massa Valpiana-San Miniato.