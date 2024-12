Promozione. Belvedere in casa. Invictasauro, test chiave

Sedicesima giornata nel girone B di Promozione. Oggi a Roselle il Belvedere ospita il Castelfiorentino United, formazione ottava in classifica ma che può fare male. Rossoneri primi al comando con 4 punti di vantaggio sull’Atletico Maremma ma che oggi dovranno fare a meno del centrocampista D’Angelo, fermato dal giudice sportivo. Trasferta insidiosa sul campo dei Colli Marittimi per l’Atletico Maremma che sarà privo di capitan Rigutini. Due assenti per squalifica, Luci e Del Bravo, per il Massa Valpiana, terzo con 29 punti, che oggi sarà sul campo del Ginestra Fiorentina, compagine con 17 punti. Turno casalingo da vincere a tutti i costi invece per l’Invictasauro. La squadra di Pedone oggi attende il San Miniato Basso che ha 4 punti in più in classifica.

Il programma: Belvedere Grosseto-Castelfiorentino United, Colli Marittimi-Atletico Maremma, Ginestra Fiorentina-Massa Valpiana, Invictasauro-San Miniato Basso.