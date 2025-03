Promozione. Belvedere, sogni di gloria. Una vittoria potrebbe essere determinante

Nel girone B di Promozione il Belvedere, prima in classifica, alla Corte degli Ulivi affronterà l’Armando Picchi, ultimo. L’undici di Nicola Giallini è nettamente favorito anche se i livornesi non sono mai domi. Comunque i grossetani puntano logicamente al successo per mantenere i suoi sette punti di vantaggio sulla seconda, l’Atletico Maremma. In caso di mancata vittoria dell’Atletico Maremma e vittoria del Belvedere, i rossoneri potrebbero già festeggiare il salto in Eccellenza.

I rossoverdi, che non hanno ancora perso tutte le speranze di aggiudicarsi il campionato, giocheranno in trasferta con l’Invictasauro. Una partita molto delicata per entrambe le squadre. Per i ragazzi di Fabio Lorenzini perché vogliono lottare per il salto di categoria diretto fino alla fine e per i saurini di Pedone perché cercheranno di evitare i play out. Il Massa Valpiana giocherà in trasferta con il San Miniato con l’obiettivo di conquistare una vittoria che renda ancora più solido l’attuale secondo posto.

Programma: Ginestra Fiorentina-Geotermica, Montelupo-Atletico Piombino, Invictasauro-Atletico Maremma, San Miniato-Massavalpiana, Belvedere-Armando Picchi; Cerbaia-Saline, San Miniato Romaiano-Castelfiorentino United, Lebowski-Colli Marittimi.

Classifica: Belvedere 64, Atletico Maremma 57, Massavalpiana 52, Montelupo e Lebowski 45, Saline 39, Cerbaia 33, San Miniato Basso e Colli Marittimi 30, Castelfiorentino United 29, Atletico Piombino 26, Ginestra Fiorentina 24, Geotermica 23, San Miniato Romaiano e Invictasauro 22, A.Picchi 16.