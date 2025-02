Promozione: biancocelesti orfani di Terigi e Mattiello col Casalguidi. Squali privi di Credendino e Papi sfidano il Marginone. Pietrasanta e Forte in casa ma senza due “big“

In Promozione siamo alla 21ª giornata (la sesta del girone di ritorno) ed entrambe le versiliesi giocano in casa con l’obiettivo chiaro di fare 3 punti per proseguire verso i loro obiettivi che sono per il Pietrasanta il riprendersi il primo posto perduto (che adesso dista 3 punti) e per il Forte dei Marmi il piazzarsi all’interno della griglia playoff (al momento è quinta ma sarebbe fuori per la forbice di punti).

Qui Pietrasanta. I biancocelesti ospitano oggi alle 15 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ il Casalguidi (arbitra Roberto Scardigli di Livorno, con assistenti Giacomo Di Legge di Pisa e Simone Giovannini di Prato). Il tecnico Giuseppe Della Bona è sempre alle prese con diverse defezioni: ancora out Terigi e Mattiello, oltre a Raffaetà e Bertozzi. Tornano però in fascia Laurini dall’infortunio e in mediana Biagini dalla squalifica. "Come sempre mi aspetto una partita dove tutto dipende da noi – dice ’Beppe’ Della Bona – se scendiamo in campo con la testa e l’atteggiamento giusto non abbiamo problemi contro nessuno. Il nostro limite è quello di avere troppi alti e bassi". Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Da Prato, 4 S. Ceciarini (C), 3 Laucci; 2 Laurini, 8 Aquilante, 10 F. Biagini, 6 Sessa (’06), 11 Della Pina; 7 Szabo, 9 A. Remedi (Bruzzi).

Qui Forte dei Marmi. Gli squali ricevono alle 15 al “Necchi-Balloni“ il Marginone (dirige Edoardo Martino Cellai di Firenze, coi guardalinee Nicola Mori di Livorno e Lorenzo La Macchia di Pontedera). Il tecnico Luca Cagnoni deve fare a meno in difesa di Credendino (influenzato e quasi sicuramente out) e in mezzo al campo di Papi (infortunato) oltre a capitan Lossi (che ha ricominciato a lavorare sul campo, con corsa e un po’ di palla, e fra una decina di giorni dovrebbe essere pronto per il rientro). Torna il 2007 Arcidiacono terzino. Mentre l’ultimo arrivato Minichino subentrerà a gara in corso. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Gentile (’05), 5 F. Sodini, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (’07); 4 Del Soldato, 8 Bresciani; 11 N. Sodini, 10 Rodriguez, 7 Tedeschi (C); 9 Maggi.