Promozione. Big-match interno per il Pietrasanta. Il Forte è di scena a Monsummano

Partite difficilissime quelle che attendono oggi le due versiliesi di Promozione: nella 28ª giornata (terzultima di regular season) il Pietrasanta trova la squadra più in forma del momento (la Lunigiana Pontremolese, che non perde dall’8 dicembre scorso ad Uliveto Terme nella penultima giornata del girone d’andata e da lì ha fatto ben 13 risultati utili consecutivi di cui attualmente 7 vittorie di fila) mentre il Forte dei Marmi va a Monsummano contro una squadra dall’attacco molto forte ma che si ritrova terzultima pienamente imantanata nella lotta per non retrocedere per cui ha tremendo bisogno di punti salvezza... inoltre gli squali fortemarmini poi torneranno in campo subito mercoledì alle 18.30 al “Necchi“ nel recupero della 27ª giornata col San Giuliano.

Qui Pietrasanta. Mentre la Real Cerretese aspetta ormai solo la matematica per festeggiare la conquista del titolo, oggi alle 15,30 il Pietrasanta ancora secondo sulla carta riceve allo stadio Comunale “XIX Settembre“ la Pontremolese quarta (che in realtà, non fose per la penalizzazione di 10 punti, in classifica sarebbe a -1 dalla Cerretese e a +8 dal Pietrasanta da cui invece risulta a -2). La terna sarà con Niccolò Carnevali di Prato, Fabio Marino di Pisa e Francesco Ballarino di Firenze. Il tecnico Della Bona rispolvera Mattiello dal primo minuto ma perde Biagini (squalificato 2 giornate dopo il rosso nel finale a Cerreto Guidi) oltre ad esser sempre senza Bruzzi. In settimana provata sia la difesa a 3 sia quella a 4.

Qui Forte dei Marmi. Si prepara per una settimana da tour de force la squadra di Luca Cagnoni che dovrà fare 3 gare in 8 giorni. Oggi allo “Strulli“ di Monsummano arbitrerà Roberto Scardigli di Livorno, assistito da Alessio Dennis Vedda di Firenze e da Lorenzo Diomedi di Pisa). Negli squali rientrano Tedeschi e Rodriguez in attacco: da valutare se entrambi dal primo minuto. Dietro invece non cambia niente con l’ormai consolidato quartetto Gentile-Francesco Sodini-Rocchiccioli-Arcidiacono, al netto dell’infortunio di Credendino (per lui, si sa, stagione finita come ormai pure per Nicola Sodini davanti). Ballottaggi aperti fra mediana e trequarti con Papi, Del Soldato, Minichino, Bresciani e Lossi.