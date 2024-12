Promozione. Blanchard (tre reti) è travolgente. E il Belvedere liquida il Saline

Il Belvedere Grosseto liquida la pratica Saline nell’anticipo del girone B di Promozione. Sfida di cartello che però ha visto la netta vittoria dei rossoneri trascinati nel primo tempo dalla tripletta di Leonardo Blanchard (nella foto quando giocava nel Grosseto), immarcabile nell’area di rigore del Saline. Ad inizio ripresa il gol di Tantone in avvio ha chiuso la pratica in favore della formazione di mister Nicola Giallini.

BELVEDERE: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Blanchard, Tenci, Faenzi, Tantone, Costanzo, Guazzini. A disposizione: Storai, Veronesi, Fregoli, Ferri, Canessa, Consonni, Salvadori, Villani, Zaccariello. All. Giallini.

SALINE: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Vanni, Tartaglione, Incorvaia. A disposizione: Ioele, Bacci, Lucarelli, Zaccheo, Pashja, Rigoni, Franceschi. All. Ciricosta.

Arbitro: Casale di Siena.

Reti: 10’, 20’, 30’ Blanchard, 4’st Tantone.

Intanto oggi alle 14.30 sono in programma le altre tre partite del girone che riguardano le formazioni maremmane. L’Atletico Maremma secondo in classifica sarà sul campo del Ginestra Fiorentina mentre il Massa Valpiana rischia sul campo del Montelupo, formazione ostics. L’Invictasauro invece ospita il Castelnuovo sperando di ottenere punti per la salvezza. Il programma completo della giornata: Ginestra Fiorentina-Atletico Maremma, Invictasauro-Castelfiorentino United, Montelupo-Massa Valpiana.