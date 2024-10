Promozione. Boselli insacca due volte: Montecchio liquida il Luzzara

MONTECCHIO

2

LUZZARA

0

MONTECCHIO: Sodano, Blotta, Toma, Caselli, Rieti, Cani, Sane, Petrolini, Boselli (40’ st Mattioli), Manghi (11’ st Lusetti), Sarr. A disp. Liperoti, Iemmi, Bonacini, Rusu, Corbelli, Ametta, Boni. All. Ferretti.

LUZZARA: Mazza, Ranieri, Bonaccio (25’ st Borelli), Faraci, Guarnieri (16’ st Rossi), Oliverio, Solci (25’ st Bartoli), Tinterri, Ennamli, Mazzocchi (32’ st Saccani), Kpalobi. A disp. Maini, Michelini, Meneghinello, Gozzi. All. Iotti.

Arbitro: Antoni di Reggio Emilia. Reti: 4’ st rig. Boselli; 33’ st Boselli.

Note: ammoniti Toma, Manghi e Bonaccio.

Una doppietta di Boselli (foto) nella ripresa permette al Montecchio di aggiudicarsi l’anticipo col Luzzara, riscattando la sconfitta con la Futura e salendo a quota 11 in classifica. Nel primo tempo sono gli ospiti a tenere in mano il pallino, anche se le occasioni da rete sono poche: al 4’, su corner di Tinterri, Sodano smanaccia ma Mazzocchi non inquadra la porta.

La gara si sblocca ad inizio ripresa: Boselli conquista un penalty per un dubbio fallo di Faraci, il numero 9 si presenta dal dischetto e fa 1-0. Passano una manciata di minuti e arrivano proteste nell’altra area per un intervento su Kpalobi, col direttore di gara che fa proseguire. Al 71’ pericoloso cross di Ennamli in area del Montecchio, Solci arriva con un attimo di ritardo e la difesa sventa. A 12’ dalla fine il gol che chiude i conti è del solito Boselli, che approfitta di un pasticcio della difesa e batte l’incolpevole Mazza.