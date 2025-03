Promozione. Botta e risposta col Bentivoglio. Casumaro al settimo posto

Bentivoglio

BENTIVOGLIO: Lipparini D., Cacciapuoti (17’ st Mantovani), Gabrielli, Marchesi Matteo, Callegari, Marchesi Marco, Righetti, Raspadori, D’Errico, Mezzetti (42’ st Santaniello), Fiorentini

All.: Evangelisti.

CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Benini, Farina, D’Elia, Correggiari, Barbieri, Sarto, Chinappi (42’ pt Slimani, 40’ st Guernelli), Govoni. All.: Rambaldi.

Arbitro: Buccirossi di Ravenna.

Reti: 42’ pt Righetti (B), 3’ st Sarto (C).

Note: ammoniti: Righetti (B), Barbieri (C). Espulso: Gabrielli (B) al 45’ st.

Si conclude in pareggio il match tra Bentivoglio e Casumaro, durante la 29esima giornata del girone C di Promozione. Primo tempo giocato molto a centrocampo con cambi di fronte costanti. Al 22esimo viene annullato il gol del vantaggio al Casumaro, dopo un tiro dalla distanza di Chinappi, per una deviazione di mano in area. E’ il Bentivoglio, invece, a rompere il ghiaccio al 42esimo con Righetti. La difesa avversaria respinge corto il pallone, che finisce sui piedi del numero 7, il quale al volo piazza il tiro sotto l’incrocio. Nel secondo tempo, parte subito aggressivo il Casumaro a caccia del gol del pareggio. Il pressing ripaga e al 48esimo arriva il gol dell’1-1. A centrocampo riconquistano un pallone pericoloso con la difesa avversaria sbilanciata i casumaresi, Correggiari e Barbieri avanzano con un’ottima triangolazione, penetrando la difesa avversaria, Govoni davanti alla porta prova la conclusione, ma viene respinta, il pallone finisce sui piedi di Sarto che, da due passi, a porta vuota segna. Prima della fine della partita si rende protagonista Lipparini, salvando il risultato 2 volte, sempre dalle conclusioni di Govoni, di cui una a tu per tu con l’attaccante. Parate che sanciscono la fine della partita, terminata in pareggio per 1-1. Perde l’occasione, il Bentivoglio, di scavalcare il Valsetta Lagaro, a quota 54, rimanendo in quarta posizione a 52 punti. Stesso risultato per il Casumaro, che rimane in settima posizione a 43 punti.