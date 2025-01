Promozione. Brega ha già spaccato. Male le due versiliesi

In Promozione la terza giornata di ritorno è stata piuttosto amara da dover mandar giù per le due versiliesi Pietrasanta e Forte dei Marmi, entrambe rimaste a secco sia di gol che di punti in trasferta. I biancocelesti hanno perso la vetta della classifica, confermandosi assai sofferenti negli scontri diretti con la principale rivale per il titolo: quel San Giuliano che ha già battuto tre volte su tre in stagione il team di Della Bona. "Sono amareggiato perché l’avevamo preparata bene la partita – commenta il tecnico del Pietrasanta – siamo mancati come atteggiamento e cattiveria agonistica, soprattutto nel secondo tempo. L’espulsione di Di Paola nel finale di primo tempo ci ha fatti sentire “in controllo“. E invece contro certi attaccanti alla prima occasione che hanno... la paghi". Gli squali di Cagnoni hanno rimediato una figuraccia incassando 4 gol già nel primo tempo, scontrandosi con la forza degli attaccanti della Real Cerretese: Fedi e Bouhafa, entrambi autori di una doppietta a testa.

Il personaggio, che si sta prendendo tutta la scena della categoria fra fine 2024 e inizio 2025, è il cannoniere viareggino Cristian Brega. Lasciato il Viareggio in Eccellenza (dove stranamente non era riuscito a segnare nemmeno un gol in campionato) per accasarsi al piano sotto ritrovando una “comfort-zone“ a San Giuliano, dove l’hanno fortemente voluto un allenatore (Roventini) e dei dirigenti (Luperini e Donati) che conoscono bene il suo valore avendolo già avuto alle loro dipendenze in passato, Brega ha subito riacquisito fiducia ed ha piantato 3 gol in 3 partite, segnando in ognuna delle gare giocate sin qui coi nerazzurri pisani, tra cui la bella rete sblocca-match di domenica nel confronto diretto al vertice col Pietrasanta. "Ho avuto il tempo di girarmi e tirare ed è andata bene – racconta bomber Brega – abbiamo vinto meritatamente contro il Pietrasanta. Sono arrivato in una squadra già forte, dove sapevo di andare sul sicuro".

Simone Ferro