Promozione Canaletto e Beverino ok in rimonta

Promozione Ligure 25.a giornata. Importanti vittorie in rimonta di Canaletto e Beverino, su Psm Rapallo e Don Bosco. Pareggia il Follo, si fermano il Levanto, la Tarros, il Magra Azzurri e la Forza e Coraggio.

Follo 1 - Panchina 1

Marcatori: 15’ Linale (P), 87’ Grassi (F) Al 15’ Linale trova la deviazione che s’infila sul secondo palo. All’87’ azione insistita del Follo con la palla che arriva a Grassi che di prima riporta il match in parità.

Forza e C. 1 S. Desiderio 4

Marcatori: 22’, 37’, 71’ Mereto (S), Rosario Firmin (F), 53’ Castagneto (S)

Caperanese1 - Levanto 0

Marcatori: 68’ Padi (rig.) Al 42’ Rollandi (L) para un rigore a Pomo, ma non riesce a fare altrettanto al 68’ sempre dal dischetto sulla conclusione di Padi.

Tarros S. 0 - Vallescrivia 2

Marcatori: 44’ Liguori, 46’ Spano Con un gol per tempo il Vallescrivia liquida la Sarzanese. A sbloccare il match ci pensa Liguori di testa. Il raddoppio lo realizza Spano su una punizione a due dentro l’area. Al 51’ viene espulso negli ospiti Watara.

Psm Rapallo 2 - Canaletto S. 3

Marcatori: 21’, 26’ Zambuto (R), 23’ Cuccolo (C), 55’ Pedaci (C), 76’ Natale (C) Match avvincente con continui capovolgimenti di fronte. Al 21’ Zambuto insacca in rete dopo una ribattuta. Al 23’ pareggia Cuccolo di testa. Al 26’ da centro area ancora Zambuto implacabile. Al 55’ con un tiro centrale Pedaci fa 2-2 e al 76’ Natale regala il successo ai compagni.

I.Beverino 3 - Don Bosco S. 2

Marcatori: 21’, 63’ Benmoumen (B), 51’, Conte (D), 58’ Napoletano (D), 80’ Portoghese (B). Partita che il Beverino si aggiudica in rimonta. Benmoumen approfitta di un errore e tutto solo chiude in rete. Al 51’ Conte di testa pareggia. Al 58’ tap-in di Napoletano vincente. Al 63’ Benmoumen sigla il 2-2 e all’80’ Portoghese firma la vittoria.

Magra Azzurri 1 - Busalla 3

Marcatori: 1’, 38’ Draghici (B), 79’ Benabbi (M), 81’ Francesia Berta (B) Sconfitta netta del Magra contro la capolista Busalla.

Ilaria Gallione