Promozione. Casalguidi, nel recupero arriva un punto prezioso. Col Forte dei Marmi vincono le difese: zero a zero

"Una bella gara, a mio avviso ben giocata e controllata da parte nostra. Ci è purtroppo mancato lo spunto per segnare il gol decisivo". Mister Marco Benesperi ha così commentato il pareggio a reti inviolate ottenuto mercoledì scorso a Margine Coperta con il Forte dei Marmi. Un incontro valido per il recupero della ventiduesima giornata del campionato di Promozione 2024/25, inizialmente fissato per lo scorso 9 febbraio e poi rinviato a causa delle condizioni meteo. I "Canarini" hanno giocato ad armi pari contro l’attuale sesta forza del girone A, che sta lottando per un posto nei playoff. Con questo risultato, il Casalguidi sale a 27 punti in classifica, agguantando al decimo posto il San Marco Avenza. E all’orizzonte domenica prossima, Ceccarelli e compagni sfideranno in trasferta la Lunigiana Pontremolese. Urge quindi replicare la prestazione dell’andata, che regalò la vittoria. "C’è quindi un po’ di rammarico perché vincere, per di più contro una squadra forte, ci avrebbe dato ulteriore slancio. Ma in questa stagione ci è più volte capitato di perdere partite come queste – ha concluso – prendiamo quindi questo punto e ci focalizzeremo sulla prossima sfida.

Casalguidi: Giuntini, Taddei, Bonfanti Al., Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Cortonesi, Mallardo, Bonfanti An., Bezzini. All. Benesperi.

Forte dei Marmi: Ceragioli, Gentile, Cardillo, Papi, Sodini F., Rocchignoli, Sodini N.,Del Soldato, Maggi, Minichino, Bresciani. All. Cagnoni.