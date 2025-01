Promozione. Castelfiorentino United ci prova con il Cerbaia

Subito tre gare dall’elevato coefficiente di difficoltà attendono in Promozione Real Cerretese, Montelupo e Castelfiorentino United nella prima del nuovo anno, domani alle 14.30, dopo la sosta per le festività natalizie. Partiamo dal girone A dove la Real Cerretese andrà a far visita all’Urbino Taccola, formazione che ha 10 punti in meno dei biancoverdi, ma che è in piena corsa per un posto nei play-off. Sul campo amico di Uliveto Terme, tra l’altro, i biancorossi pisano hanno fin qui costruito la propria classifica conquistando ben 14 dei loro attuali 22 punti. Stesso bottino comunque fatto dalla squadra di mister Petroni lontano dal Palatresi, soltanto la capolista Pietrasanta ha saputo fare meglio con 15 punti. Nel girone B, invece, terza sfida stagionale tra Montelupo e Centro Storico Lebowski che domani si affronteranno al Castellani nella città della ceramica. Oltre al 2-0 dell’andata in favore dei grigioneri fiorentini, infatti, c’è anche il precedente del primo turno di Coppa Italia quando sono stati invece gli amaranto ad imporsi 2-1 in trasferta. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off visto che il Lebowski è quarto ed il Montelupo sesto con appena tre lunghezze di ritardo. Inevitabile, quindi, che capitan Corsinovi e compagni puntino all’aggancio per iniziare con il piede giusto il nuovo anno, dopo lo scialbo 0-0 con cui hanno chiuso il 2024 in casa del San Miniato. Infine, nel medesimo girone, il Castelfiorentino United ospita al Neri la neo promossa Cerbaia, una delle maggiori sorprese fin qui della stagione di Promozione. Il team della val di Pesa è infatti quinto con sei punti in più dei gialloblù valdelsani, capaci di vincere cinque delle otto gare casalinghe disputate finora perdendo solo con il San Miniato Basso. All’andata il Cerbaia ebbe la meglio per 2-0, ma in treasferta ha raccolto solo 8 dei suoi attuali 25 punti. Insomma, un successo permetterebbe agli uomini di Bartalucci di rilanciarsi prepotentemente in chiave play-off. Si.Ci.