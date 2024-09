Promozione. Castello, che sprechi. Il Cerbaia non perdona

Cerbaia

2

Castelfiorentino United

0

CERBAIA: Testaguzza, Lotti Fr., Fontanelli L., Cei, Mannelli, Pecci, Zahouani (91’ Marino), Orsolini, Vignozzi S. (83’ Bandelli), Maio (72’ Ponziani), Enache (88’ Cecchi). A disp. Frizzi, Cecchi, Petri, Lotti Fe., Antichi, Vignozzi A. All. Sacconi

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci, Sebastiano, Calonaci (33’ Leoncini), Maltinti, Pisaneschi, Chiti, Bagnoli (78’ Reale), Fontanelli G. (68’ Mirashi), Locci (78’ Bruni) , Milanesi (54’ Mori). A disp. Neri, Duranti, N’Guessan, Benedetto. All. Scardigli

Arbitro: Bianchi di Lucca

Reti: 38’ Fontanelli L., 70’ Enache

Note: Espulso all’81’ Leoncini (C) per fallo di reazione

CERBAIA – Niente da fare per il Castelfiorentino United sul campo della ‘cenerentola’ Cerbaia, alla sua prima storica stagione in Promozione. Eppure i valdelsani hanno avuto le loro belle occasioni, ma non sono riusciti a sfruttarle. Già al 2’ va registrata la traversa-riga di Milanesi sulla punizione calciata da Sebastiano. La risposta dei padroni di casa è affidata a Enache, che al 10’ e al 27’ sfiora i pali della porta difesa dall’esperto Pulidori, ex Livorno in B, Catania e Carrarese in C e Ligornia in D prima dell’ultima stagione alla Cuoiopelli in Eccellenza, tesserato pochi giorni fa. Alla mezz’ora, poi, mister Scardigli perde per infortunio Calonaci (al suo posto entra Leoncini) e dopo pochi minuti la sua squadra va sotto: Fontanelli beffa di testa Pulidori sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il Castelfiorentino accusa il colpo e prima dell’intervallo rischia di capitolare di nuovo, ma Maio spreca da due passi su azione da corner. Nella ripresa, invece, i valdelsani partono meglio e si rendono pericolosi due volte con Leoncini (nella foto) : prima Testaguzza gli devia sul fondo una punizione e poi non trova lo specchio da posizione defilata. Nel miglior momento del Castelfiorentino, però, colpisce il Cerbaia che al 70’ raddoppia in contropiede con Enache. Il Castelfiorentino resta poi in dieci per l’espulsione di Leoncini, ma ci prova fino in fondo: l’ultimo tentativo è di Reale, che scheggia la traversa.