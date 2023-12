Promozione. Casumaro travolgente, poker all’Anzolavino

Un Casumaro travolgente si sbarazza dell’Anzolavino per 4-0 e si congeda nel migliore dei modi dal proprio pubblico. A differenza di quanto avevamo scritto ieri, e ce ne scusiamo con i tifosi e la società, i rossoblù hanno calato il poker, una vittoria mai stata in discussione. E’ stata una partita a senso unico. Il Casumaro è partito forte, Vinci dopo pochi minuti ha colpito il palo; l’avvisaglia del vantaggio, arrivato su calcio di rigore con lo stesso Vinci (nella foto). Il penalty è stato assegnato per fallo di mano in area, dopo un’azione tambureggiante. Da lì in avanti la partita è stata in discesa. Nicoli ha centrato un secondo palo e al 25’ Lazzarin raddoppiato con un gol di pregevole fattura: azione personale, dribbling a rientrare e tiro a giro sul secondo palo che si insacca all’incrocio dei pali.

Dopo 5’ è arrivato il terzo gol, porta la firma di Daniel, che corona nel migliore dei modi una azione tutta in velocità. Al termine del primo tempo i tre punti sono già al sicuro, il Casumaro però non si accontenta. Nel secondo tempo vanno vicino al quarto gol Vinci, Guernelli e Rimondi, infine Vinci cala il poker, degno premio per una prestazione maiuscola.

Non sta nella pelle il direttore generale Fabio Montosi: "Abbiamo vinto e convinto – esulta il dirigente rossoblù – una prestazione di alto livello. La vittoria non è mai stata in discussione, abbiamo segnato quattro gol senza subirne nemmeno uno, anzi, l’Anzolavino non si è mai reso pericoloso. E’ la dimostrazione che possiamo giocarcela contro chiunque, come abbiamo dimostrato con le big Comacchiese e Portuense. Faccio i complimenti alla squadra, il suo rendimento ci ha reso orgogliosi. Adesso ci aspetta l’ultimo sforzo prima della sosta natalizia: affronteremo lo Sparta a Castelbolognese, dove speriamo di allungare la striscia positiva e finire in gloria il 2023".

f. v.