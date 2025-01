Promozione. Cerretese d’autorità. Saldamente al vertice

MONTECATINI0REAL CERRETESE3

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti (78’ Lucchesi), Isola, Musteqja (71’ Minardi), Fioretti (68’ Casini), Torracchi, Fazzi, Rinaldi, Rugiati (78’ Attinasi), Rosati (80’ Coselli), Rossi. A disp.: Baldi, Lazzari, Pagnini, Shiqeri. All.: Fabbri.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordaga, Fedi(87’ Pieri), Gargiulo (85’ Antonini), Melani, Bouhafa (82’ Scaranna), Nieri (68’ Novi). A disp.: Santini, Tramacere, Monti, Lapi, Shaid. All.: Petroni.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Reti: 25’ Nieri, 30’ Fedi, 66’ Gargiulo.

MONTECATINI – Un’autorevole Real Cerretese passa anche a Montecatini e prosegue la propria corsa di vertice insieme al San Giuliano. Dopo una prima fase di studio i biancoverdi ‘medicei’ si rendono pericolosi al 23’ con Nieri, smarcato da un colpo di tacco di Fedi, che solo davanti al portiere calcia però debolmente e facilita la parata di Gega. Passano però due minuti e la Real Cerretese passa con lo stesso Nieri, bravo a girare in rete un perfetto cross dalla destra di Bargellini. Il Montecatini accusa il colpo e la squadra di Petroni ne approfitta per raddoppiare al 30’ con Fedi, il quale devia di testa una punizione laterale beffando nuovamente l’estremo difensore locale. I padroni di casa provano a reagire, ma si rendono pericolosi dalle parti di Battini soltanto al 42’ quando Rosati pesca in area Rossi, che trova un difensore ospite a respingergli nei pressi della linea di porta il proprio diagonale. Il team della Valdinievole ci prova anche in avvio di ripresa con un colpo di testa in corsa di Musteqja che non centra però lo specchio della porta. La Real Cerretese, però, dopo un’occasione per Bargellini, cala il tris al 66’ con Gargiulo smarcato in area da Bouhafa. Dalla ripresa del gioco per poco Rosati non beffa Battini direttamente da centrocampo, ma nel proseguo del match è solo la Real Cerretese a sfiorare il poker prima con Bouhafa e poi con Pieri proprio allo scadere.

