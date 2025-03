Promozione. Cerretese-Pietrasanta decide il campionato

In Promozione tutti gli occhi del campionato sono concentrati sul big-match odierno che potrebbe già decidere il primo posto: c’è infatti lo scontro diretto al vertice fra la capolista Real Cerretese (57 punti) ed il Pietrasanta secondo della classe (51 punti). La terna designata per il delicatissimo confronto, già andato in scena nella scorsa stagione anche come finale playoff del girone A di Promozione Toscana, sarà con l’’arbitro Guglielmo Giannini della sezione di Pontedera e gli assistenti di linea Marco Argiolas di Pisa e Matteo Puvia di Carrara.

La 27ª giornata (quartultima di regular season) avrebbe dovuto aprirsi già ieri con l’anticipo del sabato Forte dei Marmi-San Giuliano (era 6ª contro 3ª) ma la sfida del “Necchi-Balloni“ è stata rinviata per allerta meteo, essendo gli ospiti formazione della provincia di Pisa (che insieme a quelle di Firenze, Prato e Pistoia è stata fra le più colpite dal maltempo di questi giorni). Fra l’altro proprio il San Giuliano mercoledì alle 20 al “Bozzi“ di Firenze gioca la finale di Coppa regionale di Promozione contro il Sansovino. Ed essendo il Sansovino ad un passo dal vincere il suo campionato (nel girone C, dove è a +9 sulla seconda) ecco che il diritto tramite la coppa di accedere al quadrangolare finale playoff (cui prenderanno parte anche le tre vincenti dei playoff dei gironi A, B e C) che mette in palio un posto in Eccellenza si allargherà nel girone A fino alla 6ª classificata, ovviamente forbice di punti di distacco dalla 2ª permettendo.

Oggi al “Palatresi“ di Cerreto Guidi il Pietrasanta di ’Beppe’ Della Bona ci arriva senza Bruzzi e con Mattiello da valutare: dalla presenza o meno dell’ex Serie A cambieranno le scelte offensive dei biancocelesti. All’andata il Pietrasanta s’impose 2-0 in casa, segnando con Della Pina e proprio con Mattiello. La Cerretese di Petroni vanta un tridente super con Fedi-Melani-Bouhafa ed è una squadra consolidata, che gioca insieme da tanti anni.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Da Prato, 3 Terigi (C), 6 Laucci; 2 Laurini, 4 Aquilante, 10 Biagini, 8 Sessa (2006), 11 Della Pina; 7 Szabo, 9 Remedi.