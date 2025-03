Promozione. Cerretese sconfitta. Ma è festa promozione

REAL CERRETESE

0

MONSUMMANO

1

REAL CERRETESE: Battini (73’ Santini), Bargellini (66’ Scaranna), Lamberti, Meucci, Chiavacci (14’ Monti, 75’ Lapi), Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri (60’ Pieri). All.: Petroni.

MONSUMMANO: Grasso, Perillo (66’ Marseglia), Robusto (84’ Alessiani), Vitiello, Ghimenti, Agnorelli, Dal Poggetto, Natali (60’ Gemignani), Guarisa, Moncini (78’ Braccesi), Maiorana. All.: Vitiello.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Rete: 83’ rig. Vitiello.

CERRETO GUIDI - Arriva all’ultimo impegno al Palatresi la prima sconfitta stagionale casalinga della Real Cerretese, contro un Monsummano che ha messo in campo le proprie maggiori motivazioni. Mentre i ‘medicei’ sono già matematicamente promossi e la testa è più che altro alla festa in programma dopo il triplice fischio finale, gli ospiti sono ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. Nel primo tempo gli ospiti colpiscono un palo con tiro da fuori area di Maiorano e traversa con pregevole conclusione a effetto di Guarisa. La partita poi perde di ritmo e non succede più niente fino all’83’ quando l’arbitro concede un rigore al Monsummano per un fallo in uscita di Santini ai danni di Guarisa, con Vitiello che realizza il gol-partita.